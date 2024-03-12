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Türkiye
TRT Haber 12.03.2024 07:59

Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, bugün bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından bugün kapatılacak bazı yollar hakkında bilgi verdi.

Yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"12.03.2024 tarihinde saat 13.30'da düzenlenecek bir program ile ilgili olarak, 12.03.2024 tarihinde saat 00.00'dan itibaren program sona erene kadar, Denizciler Caddesinin Anafartalar Caddesi ile Adnan Saygun Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamının çift yönlü, Acıçeşme Sokak, Çatalca Sokak ve Çanakkale Sokağı'nın tamamının çift yönlü,

Anafartalar Caddesi'nin Hisar Parkı Caddesi kesişimi ile Denizciler Caddesi kesişimi arasında kalan bölümünün Denizciler Caddesi'ne gidiş istikameti tek yönlü, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi'nin Yakut Sokak kesişimi ile Anafartalar Caddesi kesişimi arasında kalan kısmının tek yönlü araç trafiğine kapatılacağından vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için öncelikle toplu taşıma araçlarını kullanmaları basına ve kamuoyuna duyurulur." 

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