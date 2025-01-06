Ankara'da başıboş köpekler yere yatırdıkları kişiyi defalarca ısırdı

Ankara Yenimahalle'de Şehit Süleyman Şahin Caddesi'nde yürüyen bir vatandaşın etrafını 9 tane başıboş köpek sardı.

Köpeklerin bacağını ısırması sonucu yere yığılan vatandaş, elleriyle kendini savunmaya çalıştı.

Köpeklerin, vatandaşın montunu ve pantolonunu dişleriyle çekiştirerek yere yatardı. Köpeklerin ısırdığı adam olay yerinden kaçmaya çalıştığı esnada köpekler tarafından tekrar bacağından ve kolundan ısırılarak yere yatırılmak istendi.

Koşmaya devam eden vatandaş, o sırada caddede ilerleyen bir arabanın kendisine yaklaşmasıyla köpeklerden kurtulmayı başardı.