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Türkiye
İHA 06.01.2025 13:49

Ankara'da başıboş köpekler yere yatırdıkları kişiyi defalarca ısırdı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yürüyen bir vatandaş, başıboş köpek sürüsünün saldırısına uğradı. Köpekler yere yatırdıkları kişiyi defalarca ısırırdı.

Ankara Yenimahalle'de Şehit Süleyman Şahin Caddesi'nde yürüyen bir vatandaşın etrafını 9 tane başıboş köpek sardı.

Köpeklerin bacağını ısırması sonucu yere yığılan vatandaş, elleriyle kendini savunmaya çalıştı.

Köpeklerin, vatandaşın montunu ve pantolonunu dişleriyle çekiştirerek yere yatardı. Köpeklerin ısırdığı adam olay yerinden kaçmaya çalıştığı esnada köpekler tarafından tekrar bacağından ve kolundan ısırılarak yere yatırılmak istendi.

Koşmaya devam eden vatandaş, o sırada caddede ilerleyen bir arabanın kendisine yaklaşmasıyla köpeklerden kurtulmayı başardı.

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Ankara'da başıboş köpekler yere yatırdıkları kişiyi defalarca ısırdı
Ankara'da başıboş köpekler yere yatırdıkları kişiyi defalarca ısırdı
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