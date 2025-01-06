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Türkiye
AA 06.01.2025 12:36

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından ülkelerine dönüşleri devam ediyor.

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor
[Fotograf: AA]

Suriye'deki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınanlar, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını da kullanıyor.

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelenler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor.

Buraya konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları da çıkış işlemlerinin hızlanmasına katkı sunuyor.

Gümrük işlemleri tamamlananlar, Suriye'ye geçiş yapıyor.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri de tekerlekli sepetlerle Suriyelilere eşyalarını taşımalarında yardımcı oluyor.

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Türkiye'den teşekkür ederek ayrılıyorlar

Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyelilerden 14 yaşındaki Muhammed Nur Lattuf, gazetecilere, 9 yıldır Türkiye'de olduklarını ve burada çok iyi muamele gördüklerini söyledi.

Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Lattuf, "Yeni bir dil öğrendim. Şimdi ülkemde savaş bitti, geri dönüyorum. Orayı görmedim, 6 yaşındayken ülkemden çıktım. Okul arkadaşlarımı çok özleyeceğim." dedi.

Büşra Necla da annesi ve ablasıyla memleketi İdlib'e döndüğünü ve bu yüzden çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Diğer ablasının sınırın karşı tarafında kendilerini beklediğini ifade eden Necla, "Savaş bitti elhamdülillah, Türkiye'ye çok teşekkür ederiz, sizler çok iyi insanlarsınız." diye konuştu.

Feyiz Hammud da eşi ve 4 çocuğuyla İzmir'den geldiğini ve buradan memleketi İdlib'e gideceğini ifade etti.

Cemil Mardavi, 1 yıl sonra memleketi İdlib'e döndüğünü dile getirerek, "İnşallah 1 sene içinde herkes Suriye'ye gidecek. Elhamdülillah savaş bitti, inşallah Suriye güzel oldu. Arkadaşlarımdan ayrılırken onları da Suriye'ye davet ettim." dedi.

Yaklaşık 7 yıldır İstanbul'da yaşayan İdav Kıvaz ise ülkesini çok özlediğini, memleketi Hama'ya döndüğünü ve 7 yıldır görmediği baba ve annesine kavuşacağını kaydetti.

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