Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişiler tarafından ATM’lere takılan aparatlarla kartların kopyalandığını ve bu yöntemle yaklaşık 100 kişinin mağdur olduğunu tespit etti.

Kentteki ATM bölgelerinde teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, Çankaya ilçesindeki ATM'lere kart kopyalama aparatı yerleştiren 2’si lise öğrencisi 3 şüphelinin kimliklerini, incelenen güvenlik kamerası görüntüleri sonucunda belirledi. Ekipler, ATM'nin kart yuvasına yerleştirilen kopyalama aparatını almaya gelecek olan şüphelileri yakalamak için Çankaya ilçesindeki bir ATM'de beklemeye başladı.

Operasyon anı, bankanın güvenlik kamerasına yansıdı

Şüpheliler Dağıstan D, Furkan D. ile Yiğit K, yerleştirdikleri aparatı sökmek için ATM’ye geldikleri sırada, ATM yakınında bekleyen sivil polisler tarafından gözaltına alındı. Şüpheli 3 kişinin yakalandığı anlar, bankanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: DHA