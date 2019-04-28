Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyi Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Irak kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/xKWsjScLfv — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 28, 2019

Hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Kaynak: TRT Haber