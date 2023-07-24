Ankara'da 82 ton sahte deterjan ele geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet ve sahte ürünlerin üretimi, depolanması ve satışını engellemek için çalışma başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merdiven altı ortamlarda ve sağlıksız koşullarda üretilerek halk sağlığını tehlikeye düşüren sahte deterjanların, bilinen markaların isimlerinin kullanılarak internet ortamında ve bazı marketlerde satışa sunulduğunu tespit etti.

Bu kapsamda ekipler, Mamak ve Altındağ ilçelerinde bulunan 2 ayrı üretim tesisini takibe aldı. 6 aylık takibin ardından 2 ayrı üretim tesisine farklı tarihlerde operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalar sonucunda, 53 ton 720 kilogram toz deterjan, 13 ton 221 kilogram sıvı bulaşık deterjanı, 7 ton 440 kilogram yumuşatıcı, 5 ton tuz, 3 ton deterjan boncuğu, 5 bin 300 değişik markalara ait boş deterjan paketi, 257 böcek ilacı, 2 üretim makinesi ve 2 tartı ele geçirildi.