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Türkiye
İHA 24.07.2023 13:28

Diyarbakır’da tarihi geçmiş 500 kilogram gıda maddesi ele geçirildi

Diyarbakır'da son kullanım tarihi geçmiş 500 kilogram gıda maddesine el kondu. Belediye ekipleri el konan gıdaları imha etti.

Diyarbakır’da tarihi geçmiş 500 kilogram gıda maddesi ele geçirildi

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, halk sağlığını korumak için bünyesinde oluşturduğu Gıda Denetim Ekipleri, aracılığıyla Yenişehir, Bağlar, Sur ve Kayapınar ilçelerinde gıda ürünü satışı yapan ve depolayan iş yerlerine yönelik denetimlerine devam ediyor.

Ekipler, bozuk ve tarihi geçmiş gıdaları bertaraf etmek üzere tutanak karşılığında el koyuyor, belirlenen mevzuat dışında hareket ederek gıda satışı yapan iş yerleri hakkında cezai işlem uyguluyor.

Gıda denetim ekipleri yaptığı denetimlerde son kullanım tarihi geçmiş 250 kilogram tavuk eti ve 250 kilogram muhtelif gıdaya el koyarak imha etti.

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