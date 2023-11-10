Ankara'da 175 litre sahte alkol ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, Sincan ilçesinde 2 kişinin kaçak alkol imalatı yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Şüpheliler, Y.Y. ve A.Y.'nin evindeki aramada 175 litre sahte alkol ve 18 alkol aroması bulundu.

Etimesgut ilçesinde ise H.A.'nın işyerindeki aramada merdiven altı ortamlarda üretilen ve gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 277 cinsel uyarıcı ürün ve 96 kaçak enerji içeceği ele geçirildi.

Her iki olaya karışan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.