Çok Bulutlu 17ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.11.2023 12:35

Ankara'da 175 litre sahte alkol ele geçirildi

Başkentte düzenlenen operasyonda 175 litre sahte alkol ele geçirildi.

Ankara'da 175 litre sahte alkol ele geçirildi
[Fotoğraf: Getty]

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, Sincan ilçesinde 2 kişinin kaçak alkol imalatı yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Şüpheliler, Y.Y. ve A.Y.'nin evindeki aramada 175 litre sahte alkol ve 18 alkol aroması bulundu.

Etimesgut ilçesinde ise H.A.'nın işyerindeki aramada merdiven altı ortamlarda üretilen ve gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 277 cinsel uyarıcı ürün ve 96 kaçak enerji içeceği ele geçirildi.

Her iki olaya karışan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

ETİKETLER
Sahte Alkol Kaçak İçki Sahte İçki Ankara
Sıradaki Haber
Mersin'de terör operasyonu: 6 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:14
BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi: Dünyada bir cehennem varsa, Gazze'nin kuzeyidir
13:13
DSÖ: Gazze'de 20 hastane kullanım dışı, yoğun şiddet var
13:07
Girişimciler KOSGEB'in destek programından memnun
13:02
Ukrayna: Kırım'da Rusya'ya ait çıkarma gemilerini vurduk
12:57
Ankara'da zincirleme kaza: 6 yaralı
12:56
Çanakkale Boğazı'nda Büyük Önder Atatürk andı
Anıtkabir'e ziyaretçi akını
Anıtkabir'e ziyaretçi akını
FOTO FOKUS
Benazus, Türkiye'nin en geniş Atatürk fotoğrafları koleksiyonuna sahip
Benazus, Türkiye'nin en geniş Atatürk fotoğrafları koleksiyonuna sahip
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ