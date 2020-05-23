Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince, 16-19 Mayıs'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 69 noktada dökülen 23 bin 392 ton asfaltla birlikte nisan ayından bu yana kısıtlamanın olduğu günlerde yollara serilen asfalt miktarı 77 bin 18 tona ulaştı.

Seyahat kısıtlaması nedeniyle yoğunluğun yaşanmadığı Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesini (AŞTİ) programa dahil eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu bölgede ise 46 ton asfaltla yolları yeniledi.

Başkentin sanayi noktalarından OSTİM Mahallesi'nde de çalışma yapan ekipler, Abdülhalik Renda Caddesi'ne 7 bin 870 ton, Abdülkadir Geylani Caddesi'ne ise 4 bin 660 ton asfalt serimi gerçekleştirdi.

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesinin asfalt çalışmalarının ardından 20 ilçede yollar yenilenmiş oldu.