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Türkiye
AA 24.02.2024 14:51

Ankara ve Aksaray'daki uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı

Ankara ve Aksaray'da uyuşturucu imal eden ve ticaretini yapanlara yönelik operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı.

Ankara ve Aksaray'daki uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 2 ilde operasyon düzenlendi.

Ankara ve Aksaray'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı, 3 kilo 200 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 14 telefon, muşta ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 890 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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