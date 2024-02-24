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Türkiye
AA 24.02.2024 12:40

Ankara'da sobadan sızan gaz can aldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek Ankara'ya yerleşen dede ile 2 yaşındaki torunu, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Ankara'da sobadan sızan gaz can aldı
[AA (Arşiv)]

Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi'nde bir evde ikamet eden 75 yaşındaki Mustafa Yıldırım ile yanında bulunan 2 yaşındaki torunundan haber alamayan yakınları, mahalle sakinlerinden yardım istedi.

Eve giren mahalle sakinleri dede ve torunu hareketsiz halde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede dede ve torununun hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Malatya'ya gönderildi.

Hayatını kaybeden Mustafa Yıldırım'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'daki evinin hasar gördüğü ve ailesiyle Ankara'ya yerleştiği öğrenildi.

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