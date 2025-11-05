Açık 20.1ºC Ankara
AA 05.11.2025 15:39

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde patlama

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) yerleşke binasında yangın söndürme sisteminin kendiliğinden devreye girmesi sonucu açığa çıkan gazdan 6 kişi etkilendi.

Alınan bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Ulus'ta bulunan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde doğal gaz patlaması meydana geldiğine ilişkin ihbarda bulunuldu.

İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından yapılan incelemede, yerleşke binasının zemin katında yangın söndürme sistemlerinin kendiliğinden devreye girdiği ve söndürme gazının dışarıya taştığı belirlendi.

İtfaiye ve Başkentgaz görevlilerinin binadaki incelemeleri sonucu doğal gaz sızıntısının bulunmadığı belirtildi.

Sızan söndürme gazından etkilenen 5 öğrenci ve 1 teknik personel, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

