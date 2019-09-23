Küçük Asya ile İpek Yolu güzergahında demiryolu koridorunun önemli akslarından biri olan Ankara-Sivas YHT Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Bakan Turhan, "Ankara-Sivas arasında 12 saat olan seyahat süresini 2 saate indirecek Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin altyapı çalışmalarında yüzde 94,74 fiziksel ilerleme sağlandı" dedi.

Projenin Ramazan Bayramı'na kadar tamamlanarak işletmeye açılması planlanıyor.

Ankara-Sivas arası 2 saate düşecek

Proje tamamlandığında Sivas-Ankara arasını 2 saate, Ankara-Yozgat arasını ise yaklaşık bir saate düşürecek Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi, Sivas-Erzincan, Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren hatlarıyla bütünleşerek Bakü-Tiflis-Kars demir ipek yoluna entegre edilecek.

Bakan Turhan, Ankara ile Sivas'ı 2 saate düşürecek olan projenin yıl sonunda tamamlanarak test sürüşlerinin başlayacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA, TRT Haber