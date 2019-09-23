Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının yüzde 95'i tamamlandı23 Eylül 2019 Pazartesi 09:45 - Son Güncelleme 23 Eylül 2019 Pazartesi 09:57
Ankara-Sivas arasındaki seyahat süresini 2 saate düşürecek Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi’nin yüzde 95'e yakını tamamlandı.
Küçük Asya ile İpek Yolu güzergahında demiryolu koridorunun önemli akslarından biri olan Ankara-Sivas YHT Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
Bakan Turhan, "Ankara-Sivas arasında 12 saat olan seyahat süresini 2 saate indirecek Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin altyapı çalışmalarında yüzde 94,74 fiziksel ilerleme sağlandı" dedi.
Projenin Ramazan Bayramı'na kadar tamamlanarak işletmeye açılması planlanıyor.
Ankara-Sivas arası 2 saate düşecek
Proje tamamlandığında Sivas-Ankara arasını 2 saate, Ankara-Yozgat arasını ise yaklaşık bir saate düşürecek Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi, Sivas-Erzincan, Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren hatlarıyla bütünleşerek Bakü-Tiflis-Kars demir ipek yoluna entegre edilecek.
Bakan Turhan, Ankara ile Sivas'ı 2 saate düşürecek olan projenin yıl sonunda tamamlanarak test sürüşlerinin başlayacağını açıklamıştı.
Kaynak: AA, TRT Haber