Çok Bulutlu 15.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 31.05.2023 13:02

Ankara-Sivas YHT yarından itibaren ücretli: İşte bilet fiyatları...

Açılışa özel 1 ay ücretsiz olan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı yarından itibaren ücretli. Bilet fiyatı Ankara-Sivas hattı için 240 lira, Ankara-Yozgat hattı için ise 130 lira olarak belirlendi.

Ankara-Sivas YHT yarından itibaren ücretli: İşte bilet fiyatları...

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'na yolcuların yoğun ilgisi sürüyor.

Ulaşımda Anadolu'ya hız ve konfor sağlayan hat, 27 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında ücretsizdi. Açıldığı günden bu yana 110 bin yolcu hat ile ücretsiz seyahat etti.

Ankara-Sivas YHT Hattı'nda bugüne kadar yaklaşık 110 bin yolcu taşındı
Ankara-Sivas YHT Hattı'nda bugüne kadar yaklaşık 110 bin yolcu taşındı

Ankara-Sivas YHT biletleri yarından itibaren ücretli

Açılışa özel halkın hizmetine bir ay boyunca ücretsiz sunulan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren seferleri 1 Haziran 2023 tarihinden itibaren seferlerine ücretli olarak devam edecek.

Bu tarihten itibaren hızlı trenden yararlanacak yolcular için ücret tarifesi belli oldu.
Hattın merakla beklenen bilet fiyatı 240 lira olarak açıklandı.

Seyahat ücreti Ankara-Yozgat hattı için 130 lira, Yozgat-Sivas hattı için ise 170 lira olarak belirlendi.

12 saatten 2 saate düştü

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ile seyahat süresi 12 saatten 2 saate düştü. Proje sayesinde 1 milyon 400 bin kişiye hızlı trenle seyahat etme imkanı sunuldu. 

ETİKETLER
YHT Ankara Sivas
Sıradaki Haber
Denizli'de 3 gündür aranan 75 yaşındaki kadın bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:14
Bali'de araç kiralama şirketinin sahibi, kripto parayla ödeme kabul ettiği için gözaltına alındı
14:09
Depremde hasar alan Balıklıgöl yeni görünümüne kavuşuyor
13:55
Almanya’da aşırı solcu kadına 5 yıl 3 ay hapis cezası
13:56
Fukuşima santralini inceleyen Güney Koreli ekip, ek analize ihtiyaç olduğunu açıkladı
13:51
Adana'da şehit polisin adı kızının isteği üzerine zırhlı araca verildi
13:49
Avrupa'da aşırı sağ tehlikesi: Parti oyları yükselişe geçti
Bitkin halde bulunan angıt ve yavruları doğaya salındı
Bitkin halde bulunan angıt ve yavruları doğaya salındı
FOTO FOKUS
Aracıyla çekici rampasına çıkıp metrelerce uçtu
Aracıyla çekici rampasına çıkıp metrelerce uçtu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ