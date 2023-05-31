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Türkiye
AA 31.05.2023 12:53

Denizli'de 3 gündür aranan 75 yaşındaki kadın bulundu

Denizli'nin Bekilli ilçesinde kaybolan 75 yaşındaki kadın, ormanlık alanda bir çoban tarafından bulundu.

Denizli'de 3 gündür aranan 75 yaşındaki kadın bulundu
[Fotograf: AA]

Çal ilçesine bağlı Süller Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çobanlık yapan kişi, jandarma ekiplerini arayarak, bitkin haldeki yaşlı bir kadının çadırının bulunduğu yere geldiğini bildirdi.

Kadının kaybolduğu Meşelik mevkiine yaklaşık 12 kilometre uzaklığındaki bölgeye AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Kadının, 28 Mayıs'ta kaybolan Ayşe Koç olduğu belirlendi.

Denizli'de 3 gündür aranan 75 yaşındaki kadın bulundu

Kadın, AFAD ekibi tarafından sedyeyle ormanlık alandan çıkartılarak Süller Mahallesi'ne getirildi. Burada sağlık ekiplerine teslim edilen kadın, kontrolleri için ambulansla Çal Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Mantar toplamak üzere Gömce Mahallesi'ndeki ormanlık alana giden kadının yolunu kaybettiği ve 3 geceyi burada geçirdiği öğrenildi.

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