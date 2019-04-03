Seçim sonuçlarına itirazları değerlendiren İlçe Seçim Kurulları kararlarını veriyor.

Ankara'da AK Parti, 25 ilçe için oyların yeniden sayımı için başvuru yaptı. Yapılan incelemenin ardından bir karar çıktı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde büyükşehir oylarının yeniden sayımına başlanacak.

Kaynak: TRT Haber