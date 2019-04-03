Türkiye
Ankara Polatlı'da oylar yeniden sayılacak
02 Nisan 2019 Salı 23:15 - Son Güncelleme 03 Nisan 2019 Çarşamba 00:05
AK Parti'nin itirazıyla Ankara'nın Polatlı ilçesinde büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verildi.
Seçim sonuçlarına itirazları değerlendiren İlçe Seçim Kurulları kararlarını veriyor.
Ankara'da AK Parti, 25 ilçe için oyların yeniden sayımı için başvuru yaptı. Yapılan incelemenin ardından bir karar çıktı.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde büyükşehir oylarının yeniden sayımına başlanacak.
Kaynak: TRT Haber
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