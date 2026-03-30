Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza nedeniyle kapanan İstanbul yönü ulaşıma açıldı

Otoyolun İstanbul İstikameti Çınarlıdere Viyadüğü mevkisinde 3 otomobil, 2 tır ve 1 panelvanın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti bir süre ulaşıma kapandı.
Otoyolun İstanbul istikameti, araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.