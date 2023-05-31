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Türkiye
AA 31.05.2023 17:10

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde panelvanın hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden yabancı uyruklu Ahmet O. yönetimindeki panelvan, Gümüşova mevkisinde emniyet şeridinde park halindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza mahalline polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hafif ticari araçtaki Muhammet Atalay ile Ahmet Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Hastaneye kaldırılan yaralılar Ahmet O. ile yanındaki Vardah M'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor.

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