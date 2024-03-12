Açık 4.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 12.03.2024 01:13

Anadolu Otoyolu'nda tır yangını

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde makarna yüklü tırın dorse lastiğinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Anadolu Otoyolu'nda tır yangını
[Fotograf: AA]

İstanbul istikametinde seyreden Mehmet Demir idaresindeki makarna yüklü tırın dorsesindeki arka lastik, Ekrem Özdemir Viyadüğü çıkışında alev aldı.

Durumu fark eden Demir, tırı emniyet şeridine çekerek yangının çıktığı dorseyi çekiciden ayırdı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, karayolları ve Düzce ile Kaynaşlı ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, tırın dorse kısmında hasar oluştu.

Öte yandan, otoyolun İstanbul istikametinde kısa bir süre iki şeritten verilen ulaşım, soğutma çalışmalarının ardından normal seyrine döndü.

ETİKETLER
Yangın
Sıradaki Haber
Muğla açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:12
İstanbul'da bazı alanlar kesin korunacak hassas alan ilan edildi
03:10
İsrail, Gazze'de yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı
02:12
Günlük adli para cezalarında üst limit artırıldı
02:07
Kayseri'de 3 katlı binada yangın
02:04
Karabük'te sitenin bahçesine araç düştü
02:03
Polisten kaçan sürücüye 45 bin lira ceza
Mescid-i Aksa’da ikinci teravih
Mescid-i Aksa’da ikinci teravih
FOTO FOKUS
Ankara'da kontrolden çıkan mikser 7 araca çarptı
Ankara'da kontrolden çıkan mikser 7 araca çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ