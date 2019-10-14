Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametine giden Uğur Y'nin kullandığı tır, Köroğlu Park mevkisinde alev aldı.

[Fotoğraf: AA]

Durumu fark eden sürücü tırı emniyet şeridine çekerek, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Tırda yüklü bulunan kozmetik ve tıbbi ürünler ile buzdolabı gibi eşyalar, bölgeye sevk edilen iş makinesi yardımıyla boşaltıldı.

[Fotoğraf: AA]

Yangın nedeniyle Anadolu Otoyolu çift yönlü ulaşıma kapatılırken, bölgede araç kuyruğu oluştu. Ekipler araçları Doğu gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirdi.

İtfaiye ve kara yolları ekiplerinin çalışmasının ardından İstanbul istikameti ulaşıma açılırken, Ankara yönünde trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA