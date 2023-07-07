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Türkiye
AA 07.07.2023 01:31

Anadolu Otoyolu'nda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 18 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 18 yaralı
[Fotograf: AA]

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden D.S. idaresindeki tır ile F.Ü. yönetimindeki yolcu otobüsü Yeniçağa mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada biri ağır 18 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 18 yaralı

İtfaiye erlerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Trafiğin tek şeritten sağlandığı otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Ekipler, sürücüleri Yeniçağa Gişeleri'nden D-100 kara yoluna yönlendiriyor.

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