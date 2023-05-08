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Türkiye
AA 08.05.2023 00:38

Anadolu Otoyolu'nda kaza ulaşımı aksattı

nadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilin makaslayan tıra çarpması sonucu ulaşıma kapanan yol, araçların çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Anadolu Otoyolu'nda kaza ulaşımı aksattı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Otoyolun Bolu Dağı mevkisi 4. viyadük üzerinde seyreden Mustafa Y. idaresindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makasladı.

Aynı yönde ilerleyen ve sürücüsü henüz öğrenilmeyen otomobil, makaslayan tıra çarptı.

Kazada, otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yapan araçlar nedeniyle ulaşıma kapanan yol, tır ve otomobilin çekiciler yardımı ile olay yerinden kaldırılmasıyla yol ulaşıma açıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde ulaşım normal olarak sağlanmaya başladı.

Karayolları ekipleri, Bolu Dağı Tüneli kesimini kullanacak sürücülerden güzergahta etkili olan sise karşı dikkatli seyretmelerini istedi.

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