Türkiye
Anadolu Otoyolu Ankara istikameti yeniden ulaşıma açıldı27 Eylül 2019 Cuma 22:16 - Son Güncelleme 27 Eylül 2019 Cuma 23:14
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonun devrilmesi nedeniyle ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü, çalışmaların ardından trafiğe açıldı.
Ankara yönüne giden sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen porselen yüklü kamyon, Anadolu Otoyolu'nun Gebze gişeleri geçtikten sonra devrildi.
Yaralının olmadığı kazada, otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapandı.
Söz konusu istikameti kullanan sürücüler, yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle Gebze gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirildi.
Kamyonun vinçle kaldırılması, yola düşen porselenlerin başka bir araca alınmasının ardından yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kalan otoyolun Ankara yönü trafiğe açıldı.
Kaynak: AA