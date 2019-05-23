Türkiye'nin ev sahipliğinde Azerbaycan, KKTC, İngiltere, Pakistan, Katar ve Romanya'nın kara, deniz ve hava kuvvetleri unsurlarının katılımıyla gerçekleştirilen Anadolu Ankası-2019 Tatbikatı sona erdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, altı dost ve müttefik ülkenin de katıldığı 13 Mayıs tarihinde icra edilmeye başlanan tatbikatın sona erdiği belirtildi.

2009'dan itibaren gerçekleştiriliyor

Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı 2009'dan itibaren gerçeğe yakın harekat ortamında Personel Kurtarma Görev Kuvveti unsurlarının eğitimi ile günümüz ve gelecekteki muharebe sahasının gerekli kıldığı tecrübe seviyesini arttırmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Tatbikat, yılda iki dönem halinde 3. Ana Jet Üs Komutanlığında icra ediliyor.

Kaynak: TRT Haber