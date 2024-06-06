Parçalı Bulutlu 28.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.06.2024 11:14

Ambulans helikopter KOAH hastası için havalandı

Karaman'da KOAH tedavisi gören yoğun bakım hastası, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

Ambulans helikopter KOAH hastası için havalandı

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 7 gündür KOAH tedavisi gören 46 yaşındaki Mustafa Akkaş'ın ileri tetkik ve tedavisi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.

Akkaş, Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen helikopterle Ankara'daki bir hastaneye sevk edildi.

Hastanın akrabası Mehmet Yel, gazetecilere, hastalarının akciğer yetmezliğinden uzun süredir tedavi gördüğünü belirterek, "Fenalaşınca hastaneye yatırdık. Durumu ağırlaşınca doktorlar Ankara'ya sevk ettiler. Allah devletimize zeval vermesin çünkü bu önemli bir konu. Hastamızın sevkini Ankara'ya sağladıkları için devletimize ve Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah hastamız da şifasını bulur ve aramıza tekrar döner" diye konuştu.

ETİKETLER
Ambulans Karaman KOAH Sağlık Bakanlığı
Sıradaki Haber
Narkotik dedektör köpekleri her an göreve hazır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:51
Serbest bölgelerden yapılan ihracat 50 milyar dolara dayandı
11:50
Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 224 sikke ele geçirildi
11:51
İsrail askerleri Batı Şeria'da bir günde 60 Filistinliyi gözaltına aldı
11:48
Bakan Uraloğlu'ndan uçak bileti fiyatlarıyla ilgili açıklama
11:52
Hububat ihracatı 5 milyar dolara yükseldi
11:42
11 yeni film vizyona giriyor
Narkotik dedektör köpekleri her an göreve hazır
Narkotik dedektör köpekleri her an göreve hazır
FOTO FOKUS
Ambulansı sıkıştırarak önüne kesen sürücü kamerada
Ambulansı sıkıştırarak önüne kesen sürücü kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ