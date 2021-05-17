Dün gece trafik kazası geçiren ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yoğun Bakım servisine alınan 52 yaşındaki Sibel Boyalı'nın durumu ağırlaştı.

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Ankara Onkoloji Hastanesi ile görüşülerek, hastanın transfer edilmesi gerektiğine karar verildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter, Düzce Üniversitesi Stadı'na indi.

Ambulansla stada getirilen kadın, helikoptere alınarak Ankara Onkoloji Hastanesine sevk edildi.