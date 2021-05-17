Haber Giriş: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 16:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 8 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da koronavirüs vakalarının artması üzerine, kentte 8 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Buna göre farklı mahallelerdeki 8 evde karantina uygulamasına başlandı.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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