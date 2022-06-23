Haber Giriş: 23 Haziran 2022 Perşembe 10:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amanos Dağları'nda teröristlerin sığınağı imha edildi
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de, Amanos Dağları'nda PKK'lı teröristlerin kullandığı belirlenen sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı komando timleri, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Eren-Abluka 12 Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Kandemir" operasyonu kapsamında Amanos Dağları'nda arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.
Timlerin yerini belirlediği bir sığınakta, yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, sığınak imha edildi.
Etiketler: Osmaniye PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
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