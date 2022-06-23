Haber Giriş: 23 Haziran 2022 Perşembe 08:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji yarını işaret etti: Sıcaklık düşüyor
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'nin bazı bölgelerinde hava sıcaklıkları yarından itibaren hissedilir derecede azalacak. Devam edecek yağışlar ise kısa süreli, yerel ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre sıcaklıkların, yarından itibaren İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da mevsim normallerinin yer yer altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Yağışların yarın Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, cumartesi ise Doğu Karadeniz geneli ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yerel kuvvetli olması bekleniyor.
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