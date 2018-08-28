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Altyapı çalışması tarihi kalıntıları gün yüzüne çıkardı

Malatya'da, Beydağı Tabiat Parkı için yürütülen altyapı çalışmalarında tarihi eser niteliği olduğu tahmin edilen kalıntılara rastlandı.

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Altyapı çalışması tarihi kalıntıları gün yüzüne çıkardı

Malatya Battalgazi'de yürütülen Beydağı Tabiat Parkı'nın altyapı çalışmaları sırasında bazı kalıntılara rastlandı.

Malatya Müze Müdürlüğü ekipleri, çalışmaların durdurulduğu alanda ortaya çıkan kalıntıların devamının olup olmadığının tespiti ve mimari yapının niteliği ve boyutları hakkında bilgi edinilebilmesi için sondaj kazısına başladı.

Uzman ekiplerce yapılan ilk incelemelere göre, kalıntıların Ortaçağ dönemine ait bir yapıya ait olduğu tahmin ediliyor.

Malatya Müze Müdür Vekili Kenan Özdaş, kanalizasyon altyapı çalışmaları sırasında bazı tarihi yapı taşlarının bulunduğu ihbarı üzerine alanda çalışma başlattıklarını söyledi.

İlk incelemelere göre kalıntıların, mevzuatları kapsamında taşınmaz kültür varlıklarına ait olduğunu tespit ettiklerini aktaran Özdaş, şöyle devam etti:

"Bunun üzerine kazı çalışmaları durduruldu ve ilgili birimlere konu hakkında bilgi verildi. Yapının buraya taşındığı mı yoksa burada mı olduğuna dair tespitlerin netleşmesi için yönergemiz gereği kazı çalışmalarına başlandı. Bu çalışmalar sonucunda ilk verilere göre Ortaçağ dönemine ait havuz ve aynası ile yapı taşlarının olduğu ortaya çıktı. Yaptığımız kazılarla bu yapının netleşmesi daha sonraki zamanlarda belirlenecek. Alanda Ermenice bir kitabe de bulundu. Bu nedenle bir kiliseye ait yapı taşları olduğu düşünülüyor ama kazı çalışmaları tamamlandıktan sonra bu durum netleşecek."

Özdaş, alanda ekiplerinin iki alanda sondaj çalışması yaptığını anlatarak, ilerleyen süreçte durumun daha da netleşeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: tarihi kalıntılar, tarihi eser, malatya, Beydağı Tabiat Parkı, altyapı çalışması
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