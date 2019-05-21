Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Ara Güler Sergisi'nin dünyayı dolaşmaya devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Ara Güler Sergisi dünyayı dolaşmaya devam ediyor.



Nisan ayında Londra Saatchi Galeri’de büyük ilgi gören Ara Güler Sergisi, 23 Mayıs’ta Paris Polka Galeri’de açılacak.



Serginin sonraki durakları Kyoto, New York, Roma ve Mogadişu olacak. pic.twitter.com/q4lSnlt1j5 — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 21 Mayıs 2019

Nisan ayında Londra Saatchi Galeri'de büyük ilgi gören Ara Güler Sergisi'nin 23 Mayıs'ta Paris Polka Galeri'de açılacağını anımsatan Altun, serginin sonraki duraklarının Kyoto, New York, Roma ve Mogadişu olacağını duyurdu.

Altun'un paylaşımında sergiyle ilgili video da yer aldı.

Kaynak: AA