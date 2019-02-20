Adnan Oktar suç örgütüne ilişkin soruşturmada itirafçı olan iş adamı Altuğ Revnak Eti, örgüt hakkında bilinmeyenleri TRT Haber'e anlattı.

"Örgüt yurt dışında hala aktif"

İş adamı Eti'ye göre operasyonlarla yurt içinde örgüte büyük darbe indirildi. Yurtdışında ise iletişim hala sürüyor.

"Cezaevinde örgütün yapısı hala sağlam bir şekilde devam ediyor. Oradaki haberleşme ağı da devam ediyor. Örgütün kendi avukatları var ve avukatlar aracılığıyla verilmesi gereken mesajlar ulaştırılıyor."

"İtirafçı olmayın" tehdidi

Eti, cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin tehdit edildiğini şu sözlerle anlattı:

"Bu süreci sadece bir imtihan süreci olarak değerlendirenler, bunu geçici, içi boş diye söylenen bir davada bir imtihan süreci olarak değerlendiriyorlar. FETÖ'cüler de bunu bu şekilde değerlendiriyor. Onlara da bakın sakın itirafçı olmayın çünkü bu suçlar size kalacak. Bana da en başta bu söylenmişti."

Suç örgütünün kendisinden para talep ettiğini öne süren Eti, "Vefat eden babamdan kalan mallar benden talep edilince, zaten daha önce de benim verdiklerim vardı. Ben vermek istemeyince zaten bir yol ayrımına geldim." dedi.

'İslam dünyasına aykırı duruşları var'

İddiaya göre bununla da yetinmeyip, genç kızları örgüte kazandırmak için çalışmasını da istediler.

"2007'den sonra dini değerlerle tamamen örtüşmeyen, tamamen zıt hatta tam tersi, İslam dünyasının bel kemiği olan değerleri aşındırmaya, dejenere etmeye yönelik bir duruş olduğundan dolayı zaten bugün buradayım."

Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: Ahmet Burak Karaahmetoğlu