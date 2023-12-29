Alo 112 mi? 'Etrafımda çok fazla ölü var'

Değişik istek ve taleplerle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul eden vatandaşların birbirinden ilginç çağrıları, merkezin gereksiz meşgul olmasına neden oluyor. Duyarsız vatandaşların hatları meşgul etmesi, yardım bekleyen vatandaşlara yardım elinin uzatılmasına engel oluyor.

Bu çağrılardan birinde, alkollü vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak çevresinde birçok ölü olduğunu söyledi. Bunun üzerine 112 Çağrı Merkezi personeli harekete geçerek vatandaşa yardımcı olabilmek için seferber oldu.

Vatandaşın alkollü olduğunu ve aramayı mezarlıktan yaptığını anlayan personel, vatandaşa gerekli uyarıda bulunduktan sonra çağrıyı sonlandırdı.

Bu ve bunun gibi çağrılarla merkezin meşgul edildiğini söyleyen 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Burhan Yıldızoğlu, telefonları gereksiz yere meşgul eden vatandaşlara duyarlı olmaları çağrısında bulundu. Çağrıların kaydedildiğini ve suç duyurusunda bulunulduğunun altını çizen Yıldızoğlu, geçen çağrılarının yüzde 33'ünün acil çağrı, yüzde 67'sinin de asılsız ve bilgi amaçlı olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

Yemek siparişi vermek için aradılar

Yıldızoğlu, "Acil çağrı olmayan asılsız çağrılarda vatandaşlar merkezimizi arayarak hastane randevusu oluşturmaya çalışıyorlar. Hatalı park şikayeti olan insanlar yine merkezimizi gereksiz yere meşgul ederek, durumu şikayet ediyorlar. Bu gibi talep ve istekler asılsız çağrı oranımızı bir hayli yükseltiyor" dedi.

112'yi arayan vatandaşın yemek siparişi vermek isteyen ve Filistin için kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşların çağrılarıyla karşılaştıklarını belirten Yıldızoğlu, "Garip çağrılarla hemen hemen her gün karşılaşıyoruz. Mezarlıktan arayan bir vatandaş, etrafında ölülerin fazla olduğunu söyledi. Duruma müdahale etmek isteyen personellerimiz şahsın alkollü olduğunu anladıktan sonra gerekli uyarılarda bulunup çağrıyı sonlandırdılar. Filistin için Kızılay'ın kan bağışı toplayıp toplamadığı soruldu. Bu çağrılar hatlarımızı gereksiz yere meşgul ediyor, vatandaşların acil vakalarına yardımcı olmamızı engelliyor" diye konuştu.

Sakatlanan futbolcunun sağlık durumunu sormak için 112'yi meşgul ettiler

Ara verilen Süper Lig maçlarının ne zaman başlayacağını merak eden bir başka duyarsız vatandaş 112'yi arayarak lig maçlarının tarihini sordu.

"Genelkurmay Başkanı ile görüşmek istiyorum"

Sakatlanan futbolcunun sağlık durumunu öğrenmek isteyen vatandaş ise hatları meşgul ederek merakını gidermeye çalıştı, çağrı merkezi personellerini oyaladı.

Rusya-Ukrayna savaşına katılmak isteyen vatandaşın 112'yi arayarak Genelkurmay Başkanıyla görüşmek istediğini söyleyen Yıldızoğlu, "Bu çağrılar Kabahatler Kanununa göre değerlendirilmekte, asılsız ve kasıt amacı güden çağrılarda işlem yapılmaktadır. Tekrarı halinde savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu buradan hatırlatmak istiyorum" dedi.