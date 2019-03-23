19 Mart'ta Tayland'ın Phuket adasından aktarmalı olarak İstanbul'a gelen ve Almanya'nın Hannover şehrine gidecek olan Horst Bichler uçağa binmedi.

Dış Hatlar Terminali transit alanda rahatsızlanan Bichler, yer hizmeti görevlileri tarafından kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Bir gün hastanede gözetim alında tutulan Bichler, sabah saatlerinde hastaneden taburcu edildi. Ardından tekrar havalimanına geldi.

Saat 17.30'da Dış Hatlar Terminali gidiş katında, taşıt yolunun bulunduğu alanda korkuluklara çıkan Bichler, 25 metre yükseklikten düştü.

Ambulansa Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Alman yolcu, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

61 yaşındaki Horst Bichler'in intihar ettiği olasılığı üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: TRT Haber, DHA