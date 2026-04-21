Parçalı Bulutlu 16.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 21.04.2026 14:13

Alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 228 bin lira ceza

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde trafik kazası yapan alkollü ve ehliyetsiz otomobil sürücüsüne, 228 bin 719 lira para cezası uygulandı.

Ö.U. idaresindeki otomobil, İsmet İnönü 2 Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kaldırıma çarparak tramvay yoluna girdi.

Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan kontrolde, araç sürücüsünün 3,49 promil alkollü olduğu belirlendi.

Ehliyetine daha önce el konulduğu öğrenilen Ö.U'ya "ehliyeti olmadığı halde araç kullanmak", "alkollü araç kullanmak", "kaza yerinde önlem almamak" ve "trafiği tehlikeye sokma" suçlarından toplam 228 bin 719 lira para cezası uygulandı.

ETİKETLER
Trafik Kazası Eskişehir
Sıradaki Haber
Gençlerden tarımsal üretime destek: 'Gönüllü Hasat Etkinliği' takvimi belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:29
Diyarbakır Bingöl kara yolunda midibüs devrildi: Yaralılar var
14:09
Türk zırhlıları için Malezya'da iş birliği anlaşması imzalandı
14:01
Borsada bugünkü işlemlerin takası 24 Nisan'da yapılacak
13:57
Belçika: İsrail'in Lübnan'daki faaliyetleri hiçbir şekilde kabul edilemez
13:54
İstanbul Valiliği uyardı: Akşam saatlerine dikkat
13:47
RTÜK Başkanı Daniş: Huzurlu toplumun teminatı aile yapımızı korumak en büyük önceliğimiz
Atölyeye çevirdiği evinin garajında eşiyle atık kumaşları kilime dönüştürüyor
Atölyeye çevirdiği evinin garajında eşiyle atık kumaşları kilime dönüştürüyor
FOTO FOKUS
Türk SAT timi Libya’da sahada
Türk SAT timi Libya’da sahada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ