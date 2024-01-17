Sisli 8.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 17.01.2024 10:59

Alkollü sürücü trafikte uyuyakalınca yoğunluğa sebep oldu

Kadıköy'de, aracını sol şeritte durdurarak direksiyon başında uyuyakalan alkollü sürücü, trafik yoğunluğu oluşturdu.

Alkollü sürücü trafikte uyuyakalınca yoğunluğa sebep oldu

D-100 kara yolu Ankara istikametinde ilerleyen sürücüler, Bostancı Kavşağı yakınında sol şeritte duran otomobilin sürücüsünün hareketsiz durduğunu görmeleri üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, sürücü B.K'nin uyuduğunu tespit etti. Uzun uğraşlar sonucu uyandırılan B.K'nin 1,27 promil alkollü olduğu anlaşıldı.

Sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay nedeniyle D-100 kara yolu Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Otomobilin çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

ETİKETLER
İstanbul Trafik
Sıradaki Haber
Van’da elektrik arızalarına atlı müdahale
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:46
Hakkari'de kar kalınlığının 7 metreyi buldu: Kapalı yollar açılıyor
11:45
Araç üretiminin lokomotif şehri: Bursa
11:47
İzmir'de hava ulaşımına sis engeli
11:39
Uzmanlar uyarıyor: Serumların tedavi edici etkisi yok
11:41
Bakan Kacır: Türkiye Tech Visa'yı yakın zamanda hayata geçireceğiz
11:37
MEB'den okullarda "disiplinler arası" yaklaşımı artıracak yeni düzenleme
Barajlarda doluluk oranı yüzde 60'a dayandı
Barajlarda doluluk oranı yüzde 60'a dayandı
FOTO FOKUS
Van’da elektrik arızalarına atlı müdahale
Van’da elektrik arızalarına atlı müdahale
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ