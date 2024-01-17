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Türkiye
TRT Haber 17.01.2024 10:55

Van’da elektrik arızalarına atlı müdahale

Van’da VEDAŞ ekipleri, araçla ulaşamadıkları kırsal kesimdeki bölgelere vatandaşlardan temin ettikleri atlarla giderek, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle arızalanan elektrik hatlarına müdahale ediyor.

Van’da kar yağışı nedeniyle köy ve mezralarda yaşanan elektrik kesintilerine ulaşmaya çalışan Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri, zaman zaman ulaşılması güç bölgelere köylülerden aldıkları atlarla gidip arızalara müdahale ediyor.

Kışın sert ve çetin geçtiği Başkale ilçesinde yer yer iki metreyi aşan karda elektrik hatlarındaki arızaları gidermeye çalışan VEDAŞ ekipleri, özellikle hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceyi geçtiği kırsalda elektrik arızalarına zamanında müdahale etmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Kentte en fazla elektrik arızalarının yaşandığı ilçelerin başında gelen Başkale’de görev yapan VEDAŞ ekipleri, ilçeye bağlı dağlık alanda meydana gelen elektrik arızalarına müdahale etmek için tüm yolları deniyor.

Son olarak gelen ihbar üzerine ilçeye 60 kilometre uzaklıkta bulunan Esenyamaç mahallesine giderek araçlarını köye bırakıp kırsaldaki arızalı hatta ulaşmak isteyen ekipler, bölgede iki metreyi bulan karda yürüyemeyince köylülerden yardım istedi.
Ekiplerin yardım çağrısına duyarsız kalmayan Esenyamaç sakinleri arıza ekipleri için 3 at verdi.

Baretlerini takıp malzemelerini yanlarına aldıktan sonra atlara binen ekipler, karla kaplı vadiler ve buz tutan dereleri aşıp kırsalda bulunan kilometrelerce uzunluktaki elektrik hatlarında çalışma yaparak arızayı tespit etmeye çalıştı.
Soğuk havada atlarla dik dağlarda ilerlemekte zorlanan ekipler, bir süre sonra olumsuz hava koşullarına rağmen direkteki hatta oluşan arızayı onardı.

"Vatandaş olarak atları onlara vererek yardımcı oluyoruz"

Ekiplere arızayı gidermeleri için yardımcı olan Esenyamaç Mahalle Muhtarı Ayhan Karkmaz mahallelerinde zaman zaman elektrik kesintisinin yaşandığını ve durumu VEDAŞ ekiplerine bildirdiklerini anlattı.

Ekiplerin köye gelip arızalara müdahale ettiğini anlatan Korkmaz, “Elektrik kesintisi olduğu için arkadaşlar gelip müdahale ettiler. Biz de vatandaş olarak atları onlara verip yardımcı oluyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Allah arkadaşlardan razı olsun, gece yarısı bile olsa biz telefon açtığımızda gelip arızaya müdahale ediyorlar" dedi.

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Van’da elektrik arızalarına atlı müdahale
Van’da elektrik arızalarına atlı müdahale
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