Haber Giriş: Kaynak: İHA
Alev alan havai fişek kutusu paniğe neden oldu
[Fotoğraf: İHA]
Antalya’da düğün konvoyuna hazırlık sırasında içerisinde havai fişeklerin bulunduğu kutu alev aldı. Davetliler etrafa saçılmaya başlayan havai fişeklerden kaçtı.
Dün akşam Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi’nde yaşanıldığı belirtilen görüntülerde, düğün konvoyu için hazırlık yapılacağı sırada içerisinde onlarca havai fişek bulunan kutu henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı.
Fişekler bir anda etrafa yayılmaya başlayınca, konvoya katılanlar etrafa kaçmaya başladı. Olayda kimse yaralanmadı.
Etiketler: havai fişek antalya haberSon Güncelleme: 7 Temmuz 2020 Salı 17:33
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