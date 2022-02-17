Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 16:23Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Aksaray'da son kullanma tarihi geçmiş 6 ton peynir ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Aksaray'da kaçak peynir üretilen bir imalathaneye yapılan operasyonda, son kullanma tarihi geçmiş 6 ton 226 kilo tulum peyniri, 1750 kilo bitkisel yağ, 1625 kilo nişasta ve 5 hayvan derisi ele geçirildi.
Aksaray Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Taşpınar beldesinde A.B.'ye ait imalathaneye operasyon düzenledi.
Merdiven altı imalathanede, çuval ve bidonlar içerisinde son kullanma tarihi geçmiş 6 ton 226 kilo tulum peyniri, 1750 kilo bitkisel yağ, 1625 kilo nişasta ve 5 hayvan derisi ele geçirildi.
Baskın anında işyerinde bulunan A.B., 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti' suçundan gözaltına alındı, ele geçirilen ürünler ise imha edildi.
Etiketler: Kaçakçılık Gıda
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