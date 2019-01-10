Aksaray’daki bir petrol istasyonu içerisinde drift atarken kendisini kameraya çektiren sürücü, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Bir diğer drift görüntüsü de sosyal medyadan paylaşıldı. Hafif ticari araçla kar üzerinde drift atan sürücü, araçları ve önündeki bir yayayı hiçe sayarak defalarca drift yaptı.

Araç plakaları tespit edildi

Sosyal medyadan araç plakaları ve sürücülerini tespit eden Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, otomobile 5 bin 10 TL, hafif ticari araca ise 5 bin 245 TL ceza kesti.

Araçlar 60 gün trafikten men edilirken, her 2 sürücünün de ehliyetlerine 60 günlüğüne el konuldu.

Kaynak: İHA