Trabzonspor’un Kolombiyalı futbolcusu Hugo Rodallega, ligin tatile girmesiyle birlikte yurt dışına çıkmasının ardından 2,5 milyon liralık bir dolandırıcılık olayıyla karşı karşıya kaldı.

Tebligat oyuncunun hiç ikamet etmediği adrese yapıldı

Rodallega’nın avukatı tarafından yapılan açıklamada, Trabzonsporlu futbolcu hakkında icra takibi başlatan dolandırıcıların, tebligatı oyuncunun hiç ikamet etmediği bir adrese yaptığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu adresin yanında bulunan bir kuaföre tebliğ edilmek suretiyle usulsüz bir şekilde kesinleştirildiği ve bankaya haciz ihbarnamesi gönderildiği ifade edildi.

İlgili banka şubesinin parayı aktarırken müvekkilini bilgilendirmediğini iddia eden avukat, bu hukuka aykırı işlemler neticesinde, banka hesaplarında bulunan paraya haciz konulduğu ve söz konusu miktarın banka hesaplarından boşaltıldığını söyledi.

2,5 milyon lira son anda kurtarıldı

Devre arası izni nedeniyle yurt dışında olan Rodallega’nın söz konusu olayı Türkiye’ye dönünce fark ettiği belirtildi. Açıklamada, başlatılan hukuki işlemler sonucu paranın iki defa icra dairesinden çekilmeye çalışılmasına rağmen, mahkemeden alınan tedbir kararıyla 2,5 milyon liranın son anda kurtarıldığı ifade edildi.

Türkiye’de bulunan birçok yabancı futbolcuya karşı benzer şekilde girişimlerde bulunulduğu ve bu şekilde dolandırıcılık olayıyla karşı karşıya kaldıkları iddia edildi.

Trabzonspor’lu futbolcu Rodallega, Savcı Mehmet Selim Kiraz Adliyesine gelerek zanlılar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: TRT Haber