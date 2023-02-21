Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı 12:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da 3 okula 'deprem riski' tahliyesi
Aksaray'da deprem riski taşıdığı gerekçesiyle 3 okul için tahliye kararı verildi. Riskli bulunan 3 okulun öğrencileri güvenli okullara nakledildi.
Aksaray Valiliği, kentte depremsellik testleri sonucunda 1930 Gazi Paşa İlkokulu, 1981 Gazi Paşa İlkokulu ve Recep Tayyip Erdoğan Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin tahliyesine karar verdi.
Kararın ardından bu 3 okulda eğitim gören toplam 966 öğrenci, başka okullara nakledildi.
[Fotoğraf: DHA]
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