Bahçesaray Kaymakamlığından yapılan açılamada, ilçede kar ve olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Bu sebeple taşımalı eğitim öğretime bugün ara verildi.

Muradiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçede etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ara verildi.