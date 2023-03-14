Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 19:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 19.35'de 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 4,22 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 14, 2023
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Büyüklük:5.3 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2023-03-14
Saat:19:35:58 TSİ
Enlem:35.556 N
Boylam:21.818 E
Derinlik:4.22 km
Detay:https://t.co/LIIkM1D4of@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: Deprem
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