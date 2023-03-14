Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 19:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya Valiliği'nden 'aşevi' iddialarıyla ilgili açıklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Malatya Valiliği, bir derneğe ait aşevinin kapatılmak istendiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, bir derneğe ait aşevinin kapatılmak istendiği yönünde iddiaların paylaşıldığı anımsatılarak, bu iddiaların tamamen asılsız olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Söz konusu alanda geçici iş yerleri inşa edileceği için aşevi çadırı uygun başka bir alana taşınacaktır. Yeni yerinde faaliyetine devam edecektir" ifadesi kullanıldı.
Etiketler: Malatya
Son Haberler
- 19:49
- 19:54
- 19:44
- 19:04
- 18:50
Sıradaki Haber
Elazığ'da caddeler göle döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz