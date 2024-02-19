Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında meydana gelen deprem saat 04.25'te kaydedildi.
Deprem, Muğla'nın Marmaris ilçesine 172,09 km kilometre uzaklıkta meydana geldi.
Sarsıntının 11,3 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 19, 2024
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Akdeniz - [172.09 km] Marmaris (Muğla)
Tarih:2024-02-19
Saat:04:25:39 TSİ
Enlem:35.13722 N
Boylam:27.60056 E
Derinlik:11.3 km
Detay:https://t.co/4csbqtwfPH@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi