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Türkiye
TRT Haber 19.02.2024 04:33

Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında meydana gelen deprem saat 04.25'te kaydedildi.

Deprem, Muğla'nın Marmaris ilçesine 172,09 km kilometre uzaklıkta meydana geldi.

Sarsıntının 11,3 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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