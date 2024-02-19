Anadolu Otoyolu’nda tır kamyonla çarpıştı: İstanbul istikameti trafiğe kapandı

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Y.Ö. idaresindeki patates yüklü kamyon ile E.S. yönetimindeki tır, Kaynaşlı gişelerine 6 kilometre kala Ekrem Özdemir Viyadüğü yakınlarında çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis jandarma, Karayolları, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti tamamen trafiğe kapatıldı. Ankara yönünden gelen araçlar Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirildi.
Kazaya karışan araçların otoyoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.