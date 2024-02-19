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Türkiye
AA 19.02.2024 03:40

Anadolu Otoyolu’nda tır kamyonla çarpıştı: İstanbul istikameti trafiğe kapandı

Anadolu Otoyolu’nun Düzce kesiminde tır ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, yolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Anadolu Otoyolu’nda tır kamyonla çarpıştı: İstanbul istikameti trafiğe kapandı
[Fotograf: İHA]

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Y.Ö. idaresindeki patates yüklü kamyon ile E.S. yönetimindeki tır, Kaynaşlı gişelerine 6 kilometre kala Ekrem Özdemir Viyadüğü yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis jandarma, Karayolları, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti tamamen trafiğe kapatıldı. Ankara yönünden gelen araçlar Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Kazaya karışan araçların otoyoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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