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Türkiye
AA 24.12.2023 19:14

Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 19.06'da, Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem 7,07 kilometre derinlikte meydana geldi.

İkinci depremden 3 dakika önce de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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