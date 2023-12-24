Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 19.06'da, Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem 7,07 kilometre derinlikte meydana geldi.
İkinci depremden 3 dakika önce de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 24, 2023
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2023-12-24
Saat:19:06:58 TSİ
Enlem:34.49139 N
Boylam:25.56833 E
Derinlik:7.07 km
Detay:https://t.co/bSOHuNg0QW@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi