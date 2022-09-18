Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar 13:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Akdeniz'de 3,5 büyüklüğünde deprem
Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 12:50'de 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin derinliğinin 8,5 kilometre derinlikte kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 18, 2022
Büyüklük : 3.5 (ML)
Yer : Akdeniz, 46.71 km.Paphos (), 138.91 km. Gazipasa (Antalya)
Tarih-Saat : 18.09.2022, 12:50:54 TSİ
Enlem : 35.0066 N
Boylam : 31.7630 E
Derinlik : 8.05 km
Detay : https://t.co/4qbLgAl14U@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: Akdeniz Bölgesi Antalya Deprem
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