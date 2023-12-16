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Türkiye
TRT Haber 16.12.2023 20:38

Akdeniz açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de, Muğla'nın Fethiye ilçesinin 21,99 kilometre açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 20.33'te, Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem 29,62 kilometre derinlikte meydana geldi.

 

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