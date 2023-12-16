Akdeniz açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 20.33'te, Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem 29,62 kilometre derinlikte meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 16, 2023
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz - [21.99 km] Fethiye (Muğla)
Tarih:2023-12-16
Saat:20:33:43 TSİ
Enlem:36.49056 N
Boylam:28.86778 E
Derinlik:29.62 km
Detay:https://t.co/coH9TMpfZN@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi